Редизайн интернет-магазина MATRIX.biz.ua

Дизайн сайтовЗакрыт23 заявки823 просмотра
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#1$

Необходим редизайн интернет магазина MATRIX.biz.ua

Магазин занимается продажей компьютерной техники, аксессуаров, фото-видео товаров, телевизоры....

Нужен интересный дизайн в тематике Матрицы))) (черный мрачный не хотим..))..)

Верстка не обязательна... но приветствуется за доп плату )))

работать будет либо на шопскрипт, либо на бесплатном - оскомерц

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Слева -Каталог, Спецпредложения,

Центр - стр. приветствия, разделы магазина, новинки, рекомендуемые товары

Справа - Корзина, выбор валюты, выбор языка(укр. рус), лидеры продах Новости,

В шапке - место под банер, контактные данные курсы валюты магазина, вход клиента.регистрация

Страница сайта должна быть масштабируемая (резиновая)....

15 лет назад
mazi
51 годУкраина
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров
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