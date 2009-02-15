Необходимо сделать дизайн внутрянок!

$50
Дизайн сайтовЗакрыт18 заявок254 просмотра
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В общем стиле сайта сделать внутренние страницы по нашему пожеланию! обязательно обсуждение в скайпе задания. промежуточных результатов и т.д....

Страниц внутренних - около 6 со значительным изминением структуры... штук 20 +- только элементы добавить указать что поправить и т.д.

Верстка наша, выполнить запросы под верстальщика!

15 лет назад
lolik80
50 летЭстония
15 лет в сервисе
Был
год назад
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