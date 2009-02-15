Дизайн интернет-магазина стройматериалов

Дизайн сайтовЗакрыт27 заявок262 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Доброй ночи, коллеги.

Нужен дизайн интернет-магазина строительных материалов.

Возможно кто-то когда-то делал, но по той или иной причине дизайн не был принят и т.п.

ВНИМАНИЕ!

Прошу не беспокоить студии и менеджеров.

Макеты со сборников шаблонов не предлагать (!).

Прошу все предложения публиковать ТУТ в сообщении ссылка на дизайн и стоимость.

Спасибо.

15 лет назад
ivan_boika
Беларусь
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
  • Похожие заказы

  • Редизаин сайта

    $250

    Требуется создать логотип и обновить дизайн сайта http://www.tomtomfireeagle.com Основное требование - минимум графического мусора, простота. Сайт написан на RoR, так-что весь дизайн должен быть сделан на CSS. Логотип ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Дизайн сайта

    $250

    Требуется сделать коллаж на главной странице сайта, а также прорисовать внутреннюю страницу сайта. Все это одобренное сверстать в шалон, тему под движок вордпресса. Оплата: 3500 рублей. Логотип и схему вышлю на почту победителю. Оплата вебманями по факту выполнения ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Дизайн сайта по четко заданной структуре

    $100

    Необходимо нарисовать дизайн по четкому заданию(все в аттаче). Список элементов и их расположение полностью описано - необходимо привести все это в приятный вид. От вас жду стоимость и сроки. Базовые вопросы можно задать в личку, детали обсудим по ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов64 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Дизайн сайта интеллектуальных игр

    Добрый день. Требуется разработка дизайна сайта интеллектуальных игр. Фиксированный макет, 960-998px. Светлый, яркий, на белом фоне. Минимализм приветствуется. Подробное ТЗ и тексты имеются. В рамках конкурса нужно нарисовать главную страницу + 1 внутреннюю. Победитель конкурса отрисовывает еще 3-4 внутренних страницы. ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    15 лет назад