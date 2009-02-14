Дизайн сайта по четко заданной структуре

$100
Дизайн сайтовЗакрыт64 заявки558 просмотров
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Необходимо нарисовать дизайн по четкому заданию(все в аттаче).

Список элементов и их расположение полностью описано - необходимо привести все это в приятный вид.

От вас жду стоимость и сроки.

Базовые вопросы можно задать в личку, детали обсудим по аське с иполнителем.

Дизайн сайта
15 лет назад
businessmedia
Дмитрий 
42 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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