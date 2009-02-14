Дизайн сайта по четко заданной структуре

Создать новый дизайн. Важно для тех кто будет делать: понимание юзабилити, наличие портфолио, концепт нового дизайна. ICQ#: 292-341-293
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо нарисовать дизайн по четкому заданию(все в аттаче).
Список элементов и их расположение полностью описано - необходимо привести все это в приятный вид.
От вас жду стоимость и сроки.
Базовые вопросы можно задать в личку, детали обсудим по аське с иполнителем.
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