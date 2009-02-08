businessmedia

Привет! Предлагаю поучаствовать в интересном конкурсе! Необходимо предложить логотип для проекта HRMate — лучший друг рекрутера. Проект будет размещаться на домене HRmate.ru Название взято по аналогии с известным mac редактором textmate. HRMate будет предоставлять рекрутерам и работникам кадровых служб ...
Основной сферой деятельности компании является разработка Интернет проектов средней и высокой сложности, в основном в области электронной коммерции. Деятельность нашей компании затрагивает все стороны и стадии реализации бизнес-проекта в сети: изучение рынка и анализ результатов деятельности; техническую реализацию проекта и визуальное оформление; проведение рекламной кампании и оценку ее эффективности. Наша цель — сделать так, чтобы реализованный проект принес максимальную отдачу.
- $50Логотипы и Знаки32 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Нужно сделать веселый логотип для проекта, посвященного быстрой доставки еды(пицца, сущи и т.п.). Название проекта: za30minut Домен: za30minut.ru Слоган - можно использовать под логотипом: быстрая доставка еды Требования к логотипу: 1) Отображение скорости - быстрой доставки 2) Отображение того, что это ...Логотипы и Знаки55 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Есть JPEG визитки -- нужно на его основе сделать PSD видоизмененной визитки. Задание несложное и четко сформулированное.Верстка полиграфии29 заявокЗакрыт12 лет назад
- $2500
Требуется верстальщик для постоянного сотрудничества по крупному и долгосрочному проекту. Требования к вам: - опыт верстки, подтвержденный отзывами - валидный, модульный, кроссбраузерный код(без фанатизма - последние версии браузеров) - желателен опыт верстки под рельсовые проекты - оперативная реакция на ...HTML-верстка13 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо разработать два анимированых flash баннера, не очень сложных по сценарию и графике. Сценарий есть. Пишите сроки + примерную стоимость. Вот технические требования: http://apprs.ru/page/adv_requiredБаннеры16 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Всем привет! Знакомые англичане попросили разместить этот замечательный конкурс. Победитель сможет гордится тем, что придумал лого для классной компании, и, возможно, получить хороший бонус в виде постоянного сотрудничества с англичанами. ВАЖНО! 1) В аттаче будет много букв ...Логотипы и Знаки100 заявокЗакрыт12 лет назад
Для контентных разделов сайта нужно сделать 3-5 иллюстраций. Примерный размер каждой: 400 x 150 пикселей. Иллюстрации несложные, описание есть, работа срочная. Пишите сроки и стоимость за 1 штуку.Иллюстрации и Рисунки17 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
КОНКУРС ЗАКОНЧЕН! ПОБЕДИТЕЛЬ Семененко Сергей (SeryaReal) с этой работой http://www.weblancer.net/files/projects/2808/280865/works/200754.jpg Всем спасибо за участие!Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $20000
Ищу субподрядчика из Санкт-Петербурга(обязательно!) для выполнения крупного PHP+MySQL проекта. Область - электронная коммерция. Требования к вашей команде: - наличие в портфолио нетривиальных работ, хорошие отзывы от ваших клиентов. - постоянное присутствие в Санкт-Петербурге. - PHP5 ООП опыт, желательно на одном ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт14 лет назад
- $1500
Требуется доработка биржи по купле-продажи программных скриптов http://www.scriptsmarket.ru/ Вкратце, что нужно сделать: - Доработать панель управления, она на ExtJS. - Улучшить поиск по сайту. - Исправить несколько мелких багов. Требования к исполнителю: - PHP5 ООП опыт - Опыт работы с AJAX(jQuery, ExtJS) - ...Веб-программирование11 заявокЗакрыт14 лет назад
- $700
Требуется разработка дизайна двух сайтов: 1) Редизайн существующего. 2) Дизайн нового – 3-5 разделов. Бюджет 300$ на первый и 400$ на второй проект. Подробности при переписке.Дизайн сайтов97 заявокЗакрыт14 лет назад
- $2500
Есть интересная работа для PHP разработчика с головой и руками. Имеется крупный PHP видеопортал. На текущий момент требуется ряд усовершенствований и доработок. Проект на PHP5, код профессиональный. Ищу стабильного разработчика для долгосрочного сотрудничества. Оплата будет производится по двум схемам: - ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно сделать логотипы 10-15 платежных систем. Материалы будут предоставлены. В аттаче пример логотипа - нужно точно такие же, только: 1) Без белых отступов - четко в размер рамки логотипа. 2) На прозрачном фоне. Сроки - срочно. Стоимость - жду стоимость ...Иконки и Пиксель-арт30 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Необходимо сверстать панель управления. Задание в аттаче. Требования: - кроссбраузерно - там где целесообразно, верстка блочная, где нет - табличная. По срокам - чем быстрее, тем лучше. Указывайте срок и стоимость.HTML-верстка10 заявокЗакрыт14 лет назад
- $10
В аттаче Flash скрипт и описание на модификацию. Исполнителю предоставлю исходник.Веб-программирование5 заявокЗакрыт14 лет назад
- $1000
Требуется разработать логотип для небольшого GSM оператора. Основная индустрия - travel sim(единая стоимость звонков по всему миру). Кандидат с лучшим вариантом получит заказ на финальную доработку лого + весь фирменный стиль(сим карта и т.п.) Название компании: Non Stop ...Логотипы и Знаки93 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $500
Требуется верстальщик для постоянного сотрудничества. В месяц проходит до 5-10 сайтов на верстку. Мы заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве и ищем действительно профессионала. В аттаче перечислены требования к верстке. Очень важно соблюдать их все, т.к. от этого ...HTML-верстка63 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $10
В аттаче PSD макет вот этой страницы http://klr.web.businessmedia.ru/forum Страница была сверстана не в соответствии с макетом, а именно: - В ячейках таблица есть градиент слева, но не справа. Необходимо таблицу со списком форумов(и только ее) подправить, чтобы выглядело ...HTML-верстка12 заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется доработать проект на базе Drupal 6. В наличии имеется практически полностью завершенный и рабочий продукт, но есть пару десятков небольших исправлений и изменений по функциональности и верстке. В теории работы дня на 2 дня full time. Кому ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт15 лет назад
- $10
В аттаче два файла: 1) users-list-page.rar - готовая верстка страницы. 2) category.jpg - то, что нужно сделать на основе этой готовой верстки. Фактически нужно немного по другому расположить элементы и сделать справа блок с контенотом на ...HTML-верстка14 заявокЗакрыт15 лет назад