В аттаче PSD макет вот этой страницы http://klr.web.businessmedia.ru/forum Страница была сверстана не в соответствии с макетом, а именно: - В ячейках таблица есть градиент слева, но не справа. Необходимо таблицу со списком форумов(и только ее) подправить, чтобы выглядело ...