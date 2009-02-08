businessmedia

Дмитрий businessmedia

 
42 годаРоссия/Санкт-Петербург
18 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад

Основной сферой деятельности компании является разработка Интернет проектов средней и высокой сложности, в основном в области электронной коммерции. Деятельность нашей компании затрагивает все стороны и стадии реализации бизнес-проекта в сети: изучение рынка и анализ результатов деятельности; техническую реализацию проекта и визуальное оформление; проведение рекламной кампании и оценку ее эффективности. Наша цель — сделать так, чтобы реализованный проект принес максимальную отдачу.

  • Логотип для интересного сервиса

    $50

    Привет! Предлагаю поучаствовать в интересном конкурсе! Необходимо предложить логотип для проекта HRMate — лучший друг рекрутера. Проект будет размещаться на домене HRmate.ru Название взято по аналогии с известным mac редактором textmate. HRMate будет предоставлять рекрутерам и работникам кадровых служб ...

    Логотипы и Знаки32 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Логотип для онлайн службы доставки

    $50

    Нужно сделать веселый логотип для проекта, посвященного быстрой доставки еды(пицца, сущи и т.п.). Название проекта: za30minut Домен: za30minut.ru Слоган - можно использовать под логотипом: быстрая доставка еды Требования к логотипу: 1) Отображение скорости - быстрой доставки 2) Отображение того, что это ...

    Логотипы и Знаки55 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Верстальщик для постоянного сотрудничеста

    $2500

    Требуется верстальщик для постоянного сотрудничества по крупному и долгосрочному проекту. Требования к вам: - опыт верстки, подтвержденный отзывами - валидный, модульный, кроссбраузерный код(без фанатизма - последние версии браузеров) - желателен опыт верстки под рельсовые проекты - оперативная реакция на ...

    HTML-верстка13 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Два Flash анимированных баннера, 468 x 60

    Необходимо разработать два анимированых flash баннера, не очень сложных по сценарию и графике. Сценарий есть. Пишите сроки + примерную стоимость. Вот технические требования: http://apprs.ru/page/adv_required

    Баннеры16 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Логотип для английской туристической компании

    $50

    Всем привет! Знакомые англичане попросили разместить этот замечательный конкурс. Победитель сможет гордится тем, что придумал лого для классной компании, и, возможно, получить хороший бонус в виде постоянного сотрудничества с англичанами. ВАЖНО! 1) В аттаче будет много букв ...

    Логотипы и Знаки100 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужно сделать несколько иллюстраций для сайта

    Для контентных разделов сайта нужно сделать 3-5 иллюстраций. Примерный размер каждой: 400 x 150 пикселей. Иллюстрации несложные, описание есть, работа срочная. Пишите сроки и стоимость за 1 штуку.

    Иллюстрации и Рисунки17 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Логотип для проекта

    $50

    КОНКУРС ЗАКОНЧЕН! ПОБЕДИТЕЛЬ Семененко Сергей (SeryaReal) с этой работой http://www.weblancer.net/files/projects/2808/280865/works/200754.jpg Всем спасибо за участие!

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Крупный проект, PHP+MySQL, электронная коммерция

    $20000

    Ищу субподрядчика из Санкт-Петербурга(обязательно!) для выполнения крупного PHP+MySQL проекта. Область - электронная коммерция. Требования к вашей команде: - наличие в портфолио нетривиальных работ, хорошие отзывы от ваших клиентов. - постоянное присутствие в Санкт-Петербурге. - PHP5 ООП опыт, желательно на одном ...

    PHPMySQLAjax
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Доработка ScriptsMarket.ru

    $1500

    Требуется доработка биржи по купле-продажи программных скриптов http://www.scriptsmarket.ru/ Вкратце, что нужно сделать: - Доработать панель управления, она на ExtJS. - Улучшить поиск по сайту. - Исправить несколько мелких багов. Требования к исполнителю: - PHP5 ООП опыт - Опыт работы с AJAX(jQuery, ExtJS) - ...

    jQueryAjax
    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн двух сайтов

    $700

    Требуется разработка дизайна двух сайтов: 1) Редизайн существующего. 2) Дизайн нового – 3-5 разделов. Бюджет 300$ на первый и 400$ на второй проект. Подробности при переписке.

    Дизайн сайтов97 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Доработка и суппорт крупного PHP проекта

    $2500

    Есть интересная работа для PHP разработчика с головой и руками. Имеется крупный PHP видеопортал. На текущий момент требуется ряд усовершенствований и доработок. Проект на PHP5, код профессиональный. Ищу стабильного разработчика для долгосрочного сотрудничества. Оплата будет производится по двум схемам: - ...

    PHPApache
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сделать логотипы платежных систем

    Нужно сделать логотипы 10-15 платежных систем. Материалы будут предоставлены. В аттаче пример логотипа - нужно точно такие же, только: 1) Без белых отступов - четко в размер рамки логотипа. 2) На прозрачном фоне. Сроки - срочно. Стоимость - жду стоимость ...

    Иконки и Пиксель-арт30 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сверстать панель управления

    $50

    Необходимо сверстать панель управления. Задание в аттаче. Требования: - кроссбраузерно - там где целесообразно, верстка блочная, где нет - табличная. По срокам - чем быстрее, тем лучше. Указывайте срок и стоимость.

    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Логотип для VOIP GSM оператора

    $1000

    Требуется разработать логотип для небольшого GSM оператора. Основная индустрия - travel sim(единая стоимость звонков по всему миру). Кандидат с лучшим вариантом получит заказ на финальную доработку лого + весь фирменный стиль(сим карта и т.п.) Название компании: Non Stop ...

    Логотипы и Знаки93 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Верстальщик для постоянного сотрудничества

    $500

    Требуется верстальщик для постоянного сотрудничества. В месяц проходит до 5-10 сайтов на верстку. Мы заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве и ищем действительно профессионала. В аттаче перечислены требования к верстке. Очень важно соблюдать их все, т.к. от этого ...

    HTML-верстка63 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Переверстать страницу

    $10

    В аттаче PSD макет вот этой страницы http://klr.web.businessmedia.ru/forum Страница была сверстана не в соответствии с макетом, а именно: - В ячейках таблица есть градиент слева, но не справа. Необходимо таблицу со списком форумов(и только ее) подправить, чтобы выглядело ...

    HTML-верстка12 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Drupal - доработка проекта

    Требуется доработать проект на базе Drupal 6. В наличии имеется практически полностью завершенный и рабочий продукт, но есть пару десятков небольших исправлений и изменений по функциональности и верстке. В теории работы дня на 2 дня full time. Кому ...

    Drupal
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Срочно - верстка одной страницы

    $10

    В аттаче два файла: 1) users-list-page.rar - готовая верстка страницы. 2) category.jpg - то, что нужно сделать на основе этой готовой верстки. Фактически нужно немного по другому расположить элементы и сделать справа блок с контенотом на ...

    HTML-верстка14 заявок
    Закрыт
    15 лет назад
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Отзывы фрилансеров
Vinteger
Виктор 
43 годаУкраина
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
81 отзыв(-4)
$80
10 баллов
15 лет назад
Срочно! Верстка дивами двух страниц!
Сотрудничеством довольны. Оплата вовремя и своевременно. Рекомендуем.
Vinteger
Виктор 
43 годаУкраина
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
81 отзыв(-4)
$49
10 баллов
15 лет назад
Верстка сайта - Срочно!
Сотрудничеством довольны. Оплата вовремя и своевременно. Рекомендуем.
hripliy
46 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
10 баллов
15 лет назад
Лого
Отличный работодатель. приятно работать с такими людьми. спасибо
allme
48 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
год назад
$100
10 баллов
16 лет назад
Логотип сайта оплаты кредитов CreditPay.ru
Отличный заказчик. Оставил о себе только положительные впечатления. Никаких проблем с оплатой. Короче 10 баллов !
kuboff
Андрей 
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$80
10 баллов
16 лет назад
Логотип для автопортала SubaruOnline
Отличный заказчик, четко поставленное задание, адекватная корректура по ходу выполнения заказа, предоплата без намека на нее с моей стороны, оплата в полном объеме по окончании работы. Просто приятный в общении человек. С удовольствием поработаю над будущими проектами. 10 баллов
Человек предложил сходу отличный вариант и доработал до ума. Доволен на все 100%.
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