Логотип для интересного сервиса

$50
Логотипы и ЗнакиЗакрыт32 заявки2374 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
#1$50

Привет!

Предлагаю поучаствовать в интересном конкурсе!

Необходимо предложить логотип для проекта HRMate — лучший друг рекрутера. Проект будет размещаться на домене HRmate.ru

Название взято по аналогии с известным mac редактором textmate.

HRMate будет предоставлять рекрутерам и работникам кадровых служб инструементы для облегчения повседневной работы:

- хранение резюме

- отслеживание статусов собеседований

Вот несколько мыслей насчет того, что хочется получить на выходе:

- очень нравятся просты логтипы, типа http://www.moedelo.org/ http://www.parallels.com/ru/

- почему-то напрашиваются красный или зеленый цвета, но это не является ограничением

- как вариант, можно в написание вставить человечка или круг из людей или что-то подобное. Вобщем, подчеркнуть то, что работа будет с людьми и их данными.

- под логотипом возможен слоган: "Лучший друг рекрутера"

Всем желаю удачи!

11 лет назад
businessmedia
Дмитрий 
42 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров
  • Похожие заказы

  • Разработать эмблемку

    $15

    Требуется разработать эмблему из слов market2you. Для сайта market2you.ru Условия: использование синего желтого и красного. Только не кричащих оттенков. Пишите на скайп aiardalin

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Логотип для компании по продаже товаров для детей

    Уважаемые фрилансеры, разработайте нам пожалуйста логотип компании «Корпорация Детства», занимается компания продажей детских товаров, в основном, оптом и в розницу. Есть как идея, картинка оттиска ножки и ручки ребенка. Бюджет не определен, конечно же хочется ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Логотип для салона часов

    $115

    Привет тебе. Необходимо разработать логотип для салона-магазина часов "Женева". Требования: 1. Масштабируемость 2. Цветной и ЧБ вариант 3. Возможность использования на визитках, в печатных изданиях, на сайте. Текущая версия логотипа (которая нас не устраивает) - в приложении. Можешь взять кое-что из ...

    Логотипы и Знаки53 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Придумать логотип для школы

    У нас объединилось 2 школы и 2 детских сада в один комплекс. Для этого комплекса делаем сайт и соответственно нужен логотип. Макет нужен в векторах. Жду Ваших предложений с ценами. Информацию о нашем комплексе можно посмотреть на ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад