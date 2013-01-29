Логотип для интересного сервиса

Требуется разработать логотип для ИТ компании, приоритет качество. Прошу указать цену и примерные сроки
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Привет!
Предлагаю поучаствовать в интересном конкурсе!
Необходимо предложить логотип для проекта HRMate — лучший друг рекрутера. Проект будет размещаться на домене HRmate.ru
Название взято по аналогии с известным mac редактором textmate.
HRMate будет предоставлять рекрутерам и работникам кадровых служб инструементы для облегчения повседневной работы:
- хранение резюме
- отслеживание статусов собеседований
Вот несколько мыслей насчет того, что хочется получить на выходе:
- очень нравятся просты логтипы, типа http://www.moedelo.org/ http://www.parallels.com/ru/
- почему-то напрашиваются красный или зеленый цвета, но это не является ограничением
- как вариант, можно в написание вставить человечка или круг из людей или что-то подобное. Вобщем, подчеркнуть то, что работа будет с людьми и их данными.
- под логотипом возможен слоган: "Лучший друг рекрутера"
Всем желаю удачи!
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