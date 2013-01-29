Логотип для интересного сервиса

# 1 — $ 50

Привет!

Предлагаю поучаствовать в интересном конкурсе!

Необходимо предложить логотип для проекта HRMate — лучший друг рекрутера. Проект будет размещаться на домене HRmate.ru

Название взято по аналогии с известным mac редактором textmate.

HRMate будет предоставлять рекрутерам и работникам кадровых служб инструементы для облегчения повседневной работы:

- хранение резюме

- отслеживание статусов собеседований

Вот несколько мыслей насчет того, что хочется получить на выходе:

- очень нравятся просты логтипы, типа http://www.moedelo.org/ http://www.parallels.com/ru/

- почему-то напрашиваются красный или зеленый цвета, но это не является ограничением

- как вариант, можно в написание вставить человечка или круг из людей или что-то подобное. Вобщем, подчеркнуть то, что работа будет с людьми и их данными.

- под логотипом возможен слоган: "Лучший друг рекрутера"

Всем желаю удачи!