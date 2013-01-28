Логотип для салона часов

$115
Логотипы и ЗнакиЗакрыт53 заявки322 просмотра
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Привет тебе.

Необходимо разработать логотип для салона-магазина часов "Женева".

Требования:

1. Масштабируемость

2. Цветной и ЧБ вариант

3. Возможность использования на визитках, в печатных изданиях, на сайте.

Текущая версия логотипа (которая нас не устраивает) - в приложении. Можешь взять кое-что из неё, можешь делать с нуля - на твоё усмотрение.

Расчёт, предпочтительно, безналом.

11 лет назад
i1group
Иван 
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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