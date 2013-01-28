Разработка несложного логотипа (1-2 варианта)

$50
Логотипы и ЗнакиЗакрыт4 заявки140 просмотров
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Нужен логотип на сайт (на замену стандартного из шаблона). Пара вариантов по ТЗ.

11 лет назад
PostFx_
36 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
2 отзыва(-1)
Выбранный исполнитель
slf1986
Елена 
37 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
11 лет назад
$50
3 дня
Сделала 3 варианта, которые доработали и внесли правки в соответствии с пожеланиям заказчика. После чего заказчик исчез. Советую трижды подумать прежде, чем иметь дело с этим человеком.
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