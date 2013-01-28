Разработка несложного логотипа (1-2 варианта)

У нас объединилось 2 школы и 2 детских сада в один комплекс. Для этого комплекса делаем сайт и соответственно нужен логотип. Макет нужен в векторах. Жду Ваших предложений с ценами. Информацию о нашем комплексе можно посмотреть на ...