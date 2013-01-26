Логотип для турагентства

Приветствую фрилансеров. Задача: отрисовка логотипа в векторном формате, на выходе получить tga c альфа-каналом различных типоразмеров. Сделать нужно сегодня, оплата Webmoney после проверки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Нужен логотип для туристического агентства.
Концепция простая: два солнышка, в центре каждого солнышка лицо и сверху название компании.
Схема на рисунке - concepcia.jpg в архиве.
В каждое солнышко нужно встроить лицо из фотографии (по три фотографии для каждого солнышка, выберите на свое усмотрение из архива). Как должно выглядеть - obrazec.jpg
Рожица должна получиться объемной, примерно в таких же рыжих тонах, с аналогичной формой лучиков солнца. Не должно быть волос, ушей, придерживайтесь образца.
Касательно оформления названия, главное требование - сочетаемость.
Конечное изображение должно быть на прозрачной подложке. Сделать нужно в максимальном разрешении.
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Стоимость работы, сроки?
Просьба писать только в проект.
Архив с изображениями - http://rghost.ru/43364914
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