Логотип для турагентства

Здравствуйте!

Нужен логотип для туристического агентства.

Концепция простая: два солнышка, в центре каждого солнышка лицо и сверху название компании.

Схема на рисунке - concepcia.jpg в архиве.

В каждое солнышко нужно встроить лицо из фотографии (по три фотографии для каждого солнышка, выберите на свое усмотрение из архива). Как должно выглядеть - obrazec.jpg

Рожица должна получиться объемной, примерно в таких же рыжих тонах, с аналогичной формой лучиков солнца. Не должно быть волос, ушей, придерживайтесь образца.

Касательно оформления названия, главное требование - сочетаемость.

Конечное изображение должно быть на прозрачной подложке. Сделать нужно в максимальном разрешении.

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Стоимость работы, сроки?

Просьба писать только в проект.

Архив с изображениями - http://rghost.ru/43364914