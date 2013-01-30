Дизайн/редизайн логотипа

Требуется разработать логотип для аукциона на основе названия артаукцион http://artauction.ru/ Требования: Написание логотипа должно быть примерно как сейчас, в одну строку, с учетом грамотной типографики. В логотипе использовать только шрифт. Используемый шрифт должен быть с засечками Для ...