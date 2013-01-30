Дизайн/редизайн логотипа

$20
Логотипы и ЗнакиЗавершен9 заявок167 просмотров
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В логотипе нужно отразить особенности тренингового центра ТОП 5:

- Управление результатом через развитие сотрудников,

- системный подход,

- лидерство - лучшие из лучших.

Желательные цвета: благородный синий, черный (рассмотрю другие варианты)

В логотипе нужно присутствие надписи ТОП 5 и подписи "тренинговый центр" (рассмотрим варианты без подписи).

Логотип должен выглядеть благородно, надежно, стильно и вызывать доверие.

Логотип нужен в векторе.

Старый вариант в прикрепленном файле ("бизнес мастерская" нужно поменять на "тренинговый центр").

11 лет назад
paveldereza
Павел 
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
1 отзыв
Выбранный исполнитель
susmetoff
Денис 
43 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$20
1 день
Денис, замечательный дизайнер. Работали до полного согласования с учетом всех капризов. Рекомендую, как быстрого и исполнительного Дизайнера.
Приятно было работать с Павлом! Оплата без проблем. Всем рекомендую как отличного человека и заказчика!
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