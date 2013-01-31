Разработка логотипа для сайта

Юля очень отличный дизайнер и приятный собеседник. Все пожелания в ходе выполнения заказа были учтены. Заказ выполнен быстро и главное творчески. Как собеседник показала высокую коммуникабельность и пунктуальность. Очень доволен выполненной работой, логотип сделанный для нашего сайта выполнен очень стильно - не шаблонно. Спасибо за сотрудничество и за проделанную работу!