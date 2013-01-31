Разработка логотипа для сайта

Необходимо разработать логотип и другие элементы фирменного стиля для нового жилого комплекса. Сроки - до 05.02.2013г
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разработать дизайн логотипа для сайта resto.uz - поисковая система ресторанов города Ташкента.
Требования к логотипу:
Название компании или аббревиатура, которые должны присутствовать в логотипе - Resto.uz
Должен присутствовать слоган - М-м-м-м…Вкусный поиск!
Логотип должен ассоциироваться с понятиями - элегантность, стильность, креативность.
Желаемый стиль логотипа: Эксклюзивный, роскошный.
Цвет: мягкие и теплые полутона, но при этом должен быть ярким.
Логотип обязательно должен отражать восточные мотивы, либо в цветовой гамме, либо наличием предметов восточной кухни - преимущественно узбекской.
Требования к фрилансерам: наличие портфолио с логотипами
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