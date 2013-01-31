Разработка логотипа для сайта

Логотипы и ЗнакиЗавершен34 заявки290 просмотров
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Разработать дизайн логотипа для сайта resto.uz - поисковая система ресторанов города Ташкента.

Требования к логотипу:

Название компании или аббревиатура, которые должны присутствовать в логотипе - Resto.uz

Должен присутствовать слоган - М-м-м-м…Вкусный поиск!

Логотип должен ассоциироваться с понятиями - элегантность, стильность, креативность.

Желаемый стиль логотипа: Эксклюзивный, роскошный.

Цвет: мягкие и теплые полутона, но при этом должен быть ярким.

Логотип обязательно должен отражать восточные мотивы, либо в цветовой гамме, либо наличием предметов восточной кухни - преимущественно узбекской.

Требования к фрилансерам: наличие портфолио с логотипами

11 лет назад
mnemonikj
Георгий 
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
juliachopyk
Юлия Чопик 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад
$50
3 дня
Юля очень отличный дизайнер и приятный собеседник. Все пожелания в ходе выполнения заказа были учтены. Заказ выполнен быстро и главное творчески. Как собеседник показала высокую коммуникабельность и пунктуальность. Очень доволен выполненной работой, логотип сделанный для нашего сайта выполнен очень стильно - не шаблонно. Спасибо за сотрудничество и за проделанную работу!
Спасибо за сотрудничество!!! Четко сформулированные задачи,подробные комментарии, своевременная оплата. Приятно было с вами работать.
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