Отрисовка логотипа в векторе

1.На сегодняшний день логотип выглядит так: http://deshevletochno.net/ 2.Новый сайт будет выглядеть так: http://demo.cs-cart.com/professional/ 3.Требуется нарисовать простой логотип в стиле http://www.amazon.com/ или других аналогичных on-line магазинов. 4.Суть одна – логотип должен быть прост, понятен. И чтоб в нем ...