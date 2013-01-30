Отрисовка логотипа в векторе

$50
Логотипы и ЗнакиЗавершен4 заявки359 просмотров
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Приветствую фрилансеров.

Задача: отрисовка логотипа в векторном формате, на выходе получить tga c альфа-каналом

различных типоразмеров.

Сделать нужно сегодня, оплата Webmoney после проверки.

11 лет назад
Slodeep
Андрей 
47 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
MarySan
Мария 
37 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад
$40
1 день
В процессе сотрудничества исполнитель показал высокий уровень владения своим ремеслом. Ответственный и просто приятный человек, в короткий срок справилась с задачей, активно помогая прорабатывать нюансы в исполнении. Спасибо за хорошую работу, Мария! Моя рекомендация коллегам.
Приятно работать с Андреем ) Веселый, позитивный человек и хороший специалист. Очень понравился оперативностью и четкостью заданий. Оплатил все в срок и как договаривались. Хочется продолжать сотрудничество.
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