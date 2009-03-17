Аранжировки Ваших идей
Предлагаю услуги по аранжировке Ваших музыкальных композиций, написанию красивой музыки для них на Ваши слова.
Примеры работ : soundcloud.com/andysloudeep
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
11 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$5
10 баллов
16 лет назад
HTML
Отлично выполнена работа! Быстро и качественно
Ответный отзыв
Задача достаточно проста, ясно изложена, оперативно давал пояснения и рассчитался сразу после окончания проекта. Рекомендую для сотрудничества!
$4
10 баллов
16 лет назад
HTML
Все сделано очень быстро и качественно! Спасибо!
Ответный отзыв
Было очень приятно работать, лаконичные пояснения к работе и оплата без проблем.Ценим!
$3
10 баллов
16 лет назад
Отлично выполненный обзор
Ответный отзыв
Четкая постановка задачи, незамедлительная оплата - приятно было поработать)
Музыка и Звуки
1 отзыв
от $200
от 2 дней
нет рейтинга