Slodeep

Андрей Slodeep

 
48 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Аранжировки Ваших идей

Предлагаю услуги по аранжировке Ваших музыкальных композиций, написанию красивой музыки для них на Ваши слова.

Примеры работ : soundcloud.com/andysloudeep

Отзывы заказчиков

gvozdok
Иван 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Короткий звук для загрузки приложения
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
andrush
40 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад
$5
10 баллов
16 лет назад
Работа с электронными книгами
HTML
Отлично выполнена работа! Быстро и качественно
Задача достаточно проста, ясно изложена, оперативно давал пояснения и рассчитался сразу после окончания проекта. Рекомендую для сотрудничества!
Ответный отзыв
andrush
40 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад
$4
10 баллов
16 лет назад
Автоматическое распознавание в FineReader 9.0
HTML
Все сделано очень быстро и качественно! Спасибо!
Было очень приятно работать, лаконичные пояснения к работе и оплата без проблем.Ценим!
Ответный отзыв
Stalker2000
Way 
41 год
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
1 отзыв
$3
10 баллов
16 лет назад
Обзор программ для выборочного поиска информации
Отлично выполненный обзор
Четкая постановка задачи, незамедлительная оплата - приятно было поработать)
Ответный отзыв
Музыка и Звуки
1 отзыв
от $200
от 2 дней
нет рейтинга