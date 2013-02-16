Отрисовка изображений в векторе

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Иллюстрации и РисункиЗавершен3 заявки307 просмотров
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Приветствую фрилансеров.

Подробная задача и исходные файлы доступны по ссылке ниже

https://docs.google.com/file/d/0BwW2JYkP72JJX0RGUmNpRHltaFk/edit?usp=sharing

Срок выполнения: 2 дня с момента опубликования проекта.

Оплата Webmoney после проверки.

Указываем контакты и цену, за которую согласны реализовать проект.

11 лет назад
Slodeep
Андрей 
47 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
Alenaspl
Алёна 
33 годаУкраина
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
11 лет назад
$60
2 дня
В короткий срок реализовала все пожелания по реализации данного проекта, чем и заслужила положительный отзыв и мою личную благодарность. Большое спасибо за труд!
Сотрудничество прошло успешно. Андрей всегда на связи,оплата полная и своевременная! Рекомендую как отличного заказчика!