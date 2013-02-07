Создать картинки для продающей статьи

Привет.

Есть продающая статья на англ. языке. К ней нужны соответствующие яркие, красочные, говорящие илюстрации, очень хорошо, если на картинках (к примеру) будут люди, с какой-то эмоцией.

Не важно нарисуете ли вы их, скачаете, скомпонуете или что-то еще. Нам в итоге нужна продающая статья с подходящими картинками в стиле сайта.

Картинок штук 3-5.

Еще раз.

1. В стиле сайта (suitts.me/how-to)

2. Необходимо минимальное знание англ.

3. Не просите примеров. Посмотрите сайт, посмотрите его стиль. Решите, что туда подойдет. В этом и заключается работа.

Пример стиля сайта: http://suitts.me/how-to/

Саму статью прикрепил. Прежде чем приниматься за работу, отпишите в проект.

PS третий пункт важен.

Спасибо.