Отрисовать печать в фш

$50
Иллюстрации и РисункиЗавершен3 заявки159 просмотров
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Необходимо отрисовать печать диаметром 3.7 с таким же орнаментов в центре как на примере в прикрепленном файле. Со слоями чтобы была возможность править в бальнейшем. Черно белая, цвета инвертированые.

11 лет назад
victorkuminov
Виктор 
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
7onof
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
91 отзыв(-2)
11 лет назад
$17
1 день
Очень качественно и быстро все получилось, большое спасибо! обязательно буду еще обращаться
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