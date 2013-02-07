Отрисовать печать в фш

Имеется почти готовая к печати книга, в которой нужно заново отрисовать четыре иллюстрации. http://issuu.com/olegweedy/docs/book-2010/25 http://issuu.com/olegweedy/docs/book-2010/41 http://issuu.com/olegweedy/docs/book-2010/47 http://issuu.com/olegweedy/docs/post/109 Задача: сюжет тот же, но подача лучше и подетальней, чтоб картинку можно было рассматривать. Примеры и стиля и детализации: http://issuu.com/olegweedy/docs/book-2010/15 Также нужна обложка - сюжет ...