Иллюстрация шапки Интернет-магазина для животных

В шапке главной страницы интернет магазина товаров для животных необходимо расположить отрисованных персонажей – котенка и щенка.

Они должны быть выполнены в теплых цветовых тонах. Котенок и щенок должны вызывать чувство умиления, радости и желание иметь таких же. При исполнении должна прослеживаться мягкость линий. Должно складываться впечатление, что на экране монитора живые существа, которых можно погладить и на ощупь они будут такими же мягкими и пушистыми, как и на экране. Персонажи могут находиться в любом антураже.

Полный Размер иллюстрации 1600х400

Основные элементы должны умещаться в размер 960х400

Превью основной страницы и стиль иллюстраций которые нравятся заказчику во вложении.