Нарисовать портрет девушки с ее фоток

Иллюстрации и РисункиЗавершен15 заявок351 просмотр
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Хочу сделать подарок своей девушке, нужно нарисовать ее портрет с ее фоток, не хочется ничего сложного и дорогого, может лучше если он будет черно-белый, требование чтобы было максимально похоже на нее и красиво, фото во вложении, можно немного придать рисунку чего нибудь южного а именно армянского, от вас требуется образцы ваших работ, стоимость и сроки чем раньше тем лучше.

11 лет назад
alexsol2000
Соловчук 
45 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
rapana
47 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад
$20
1 день
Очень доволен сотрудничеством, все выполнено точно по оговоренности и в срок
Осталась довольна работой с Александром. Принял работу сразу, без правок, и оплатил тоже очень быстро.