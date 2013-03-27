Нарисовать портрет девушки с ее фоток

Нужно сделать несколько картинок в вурхнюю часть сайта. Типа таких: http://www.akvahold.ru/shop/septiki/otzyvy_o_septikakh/ http://gnb-sbs.ru/. Темы: септики (информация http://septiks.com/content/view/16/36/), жироуловители (информация http://septiks.com/content/view/16/36/). Если все получится, будут еще темы (много). Мне не нужна 3Д модель или супер-пупер схема. Нужна картинка, на ...
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Хочу сделать подарок своей девушке, нужно нарисовать ее портрет с ее фоток, не хочется ничего сложного и дорогого, может лучше если он будет черно-белый, требование чтобы было максимально похоже на нее и красиво, фото во вложении, можно немного придать рисунку чего нибудь южного а именно армянского, от вас требуется образцы ваших работ, стоимость и сроки чем раньше тем лучше.
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