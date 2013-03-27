Нарисовать портрет девушки с ее фоток

Хочу сделать подарок своей девушке, нужно нарисовать ее портрет с ее фоток, не хочется ничего сложного и дорогого, может лучше если он будет черно-белый, требование чтобы было максимально похоже на нее и красиво, фото во вложении, можно немного придать рисунку чего нибудь южного а именно армянского, от вас требуется образцы ваших работ, стоимость и сроки чем раньше тем лучше.