Необходимо подготовить рисунок для печати размером 63 см на 90 см.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать фон для сайта размером 1920 х 1200.
За пример берем рисунок (файл - 1. пример).
Размеры фона на рисунке (файл - 2. схема фона), черное поле, это невидимая часть, белая - собственно фон.
Расположение элементов (файл - 3. расположение элементов). Высота элементов примерно 430 пикс.
Левый и правый элементы (файлы 4 и 5).
Необходимо подобрать бекграунд примерно как рисунке 1. Элементы как и весь фон должны быть в одной цветовой гамме.
Оплата по готовности (предпочтительно wm).
Будут вопросы, пишите в скайп.
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