Создать фон для сайта

$20
Иллюстрации и РисункиЗавершен5 заявок216 просмотров
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Необходимо создать фон для сайта размером 1920 х 1200.

За пример берем рисунок (файл - 1. пример).

Размеры фона на рисунке (файл - 2. схема фона), черное поле, это невидимая часть, белая - собственно фон.

Расположение элементов (файл - 3. расположение элементов). Высота элементов примерно 430 пикс.

Левый и правый элементы (файлы 4 и 5).

Необходимо подобрать бекграунд примерно как рисунке 1. Элементы как и весь фон должны быть в одной цветовой гамме.

Оплата по готовности (предпочтительно wm).

Будут вопросы, пишите в скайп.

11 лет назад
Burm
42 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
vasyabucko
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$20
1 день
Работа сделана качественно и оперативно. Сотрудничеством доволен. Исполнителя советую!
Хорошо сработались с Максимом. Четко поставлена задача. Своевременная оплата. Буду рад сотрудничать еще.