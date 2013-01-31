Требуется 2D-художник. Нарисовать персонажей.

Нужно что-то в духе: http://www.thebrs.ru/viewsite.php?id=493 http://www.thebrs.ru/viewsite.php?id=375 http://www.thebrs.ru/viewsite.php?id=466 Это должен быть сайт психологического центра. На главной странице надо разместить картинку в виде человека-дерево, которое находится на острове, окруженном облаками. Облака оформлены как меню (контакты, о нас и тд.) Ветви дерева ...