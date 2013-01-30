Нарисовать красивый сайт

Иллюстрации и РисункиЗакрыт20 заявок295 просмотров
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Нужно что-то в духе:

http://www.thebrs.ru/viewsite.php?id=493

http://www.thebrs.ru/viewsite.php?id=375

http://www.thebrs.ru/viewsite.php?id=466

Это должен быть сайт психологического центра. На главной странице надо разместить картинку в виде человека-дерево, которое находится на острове, окруженном облаками. Облака оформлены как меню (контакты, о нас и тд.) Ветви дерева будут так же неким меню (корни - детско-родительские отношения, ствол - проблемы личностного роста, ветки - межличностные, проблемы в отношениях, фобии, усохшие ветки - потери, утраты...и тд.).

Работа довольно сложная. Нужен квалифицированный иллюстратор. Жду ваши предложения по цене и примеры работ

11 лет назад
ruda_mak
Илона 
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
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