Подготовить рисунок для печати

нужно для арендатора представить торговое оборудование. оно выглядит как на самом первом (нарисованом от руки) рисунке. В оригинале размер оборудования 1м на 1м конструкция состоит из подставки (заливку сделать с рис. 2) а сверху 15 прозрачных ...