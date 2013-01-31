Нарисовать или слепить из фото

На фото нужно добавить человека с собакой. Резкость на переднем плане, добавить нужно на заднем. Возможна постоянная работа в этом направлении.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
нужно для арендатора представить торговое оборудование. оно выглядит как на самом первом (нарисованом от руки) рисунке. В оригинале размер оборудования 1м на 1м
конструкция состоит из подставки (заливку сделать с рис. 2)
а сверху 15 прозрачных коробок (диспенсеров) расположенных в шахматном порядке
а в них лежат конфеты
Просто я не зная как проще.... то ли это отрисовать, то ли собрать из предложенных фоток....
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