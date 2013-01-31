Нарисовать или слепить из фото

$50
Иллюстрации и РисункиЗакрыт6 заявок316 просмотров
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нужно для арендатора представить торговое оборудование. оно выглядит как на самом первом (нарисованом от руки) рисунке. В оригинале размер оборудования 1м на 1м

конструкция состоит из подставки (заливку сделать с рис. 2)

а сверху 15 прозрачных коробок (диспенсеров) расположенных в шахматном порядке

а в них лежат конфеты

Просто я не зная как проще.... то ли это отрисовать, то ли собрать из предложенных фоток....

11 лет назад
Ralfa
54 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
hands
33 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$50
2 дня
Максим хороший заказчик, поработали быстро и продуктивно. Оплата моментальная. Спасибо.
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