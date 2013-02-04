Баннер на стартовую страницу

Необходимо нарисовать 5 персонажей и главное меню игры. Прототипы персонажей и стиль игры определены. Все условия и вопросы при личной переписке.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сделать баннеры на стартовую страницу по sms рекламе.
Меняющийся баннер с красивыми картинками по SMS маркетингу.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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