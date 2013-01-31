Дизайн арт-фотопечати на двери шкафов-купе

Срочно необходима помощь в составлении интересного HD арт-коллажа (мин 6000 пикселей) для 15-20 кв. м. фотопечати на 4 строенных шкафах купе. Собственно описал задачу здесь (cv. всю ветку - она короткая): http://forum.homeideas.ru/thread21229.html.

Могу добавить, что заказывать будем вероятно в Роникон, там печатают насколько я понял на плёнку, затем её клеят к двери. Пока не знаю, где есть сравнимая по ценам более современная и качественная прямая печать на стекло.

Часть поверхности можно оставить в каком-то светлом цвете для детских экспериментов краской по стеклу, или в ДСП, чтобы потом иметь возможность наклеить туда рамки для вставки рисунков.

Короче, живой такой многофактурный шкаф (ДСП, Фотопечать, рисунки, краски) который "сыграет" и под косым углом зрения, и с дальнего плана, и с ближнего. Если кто протянет тему от шкафа к шкафу, я буду удивлён.

Ещё про свет, можно ведь вместо точечников как внутри, так и снаружи взять достаточно яркие направленный светильники для подстветки фрагмента картинки изнутри, снаружи?