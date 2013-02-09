Найти и обработать скриншоты карт CSS, 25 шт.

Необходимо создать фон для сайта размером 1920 х 1200. За пример берем рисунок (файл - 1. пример). Размеры фона на рисунке (файл - 2. схема фона), черное поле, это невидимая часть, белая - собственно фон. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте.
Есть список карт для Counter-Strike Source, состоящий из 25 штук - https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Am5rzrKElrH7dHJXTGgtUVU2ZGRQMzQ1LTJvSF90VHc&usp=sharing.
Необходимо, используя поиск "Картинки Google", для каждой из этих карт найти приемлемый по качеству скриншот и сделать из него картинку размером 380x250px в любом удобном редакторе. Т.е. в итоге должно получиться 25 изображений, по одному на каждую карту.
Для примера в аттаче к заданию даются подобные готовые скриншоты только для Counter-Strike 1.6. Обратите внимание! Что скришот обязательно должен соответствовать самой карте и должен быть выбран любой общий план, чтобы можно было понять по скрину какая это карта.
Срок выполнения задания - до 2х дней.
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