Перерисовать 6 черно-белых картинок "Love is..."

Иллюстрации и РисункиЗакрыт7 заявок276 просмотров
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Требуется перерисовать 6 картинок жвачки "Love is...".

Прикрепил пример.

Если Вы настроены начать работу, присылайте 6 картинок (таких как на примере), пишите что готовы хоть сейчас начинать работу, озвучивайте стоимость и, если мы договоримся, я внесу предоплату. По окончании доплата(можно в 3 этапа) и отзыв напишу на высшем уровне.

Пожалуйста, не тратьте свое и мое время на "глупые вопросы" пишите в письме только то, что от Вас просят для начала работы.

Webmoney, карта "ПриватБанка"

Контакты: [email protected]

11 лет назад
jovaniTO
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад
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