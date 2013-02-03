Перерисовать 6 черно-белых картинок "Love is..."

Требуется перерисовать 6 картинок жвачки "Love is...".

Прикрепил пример.

Если Вы настроены начать работу, присылайте 6 картинок (таких как на примере), пишите что готовы хоть сейчас начинать работу, озвучивайте стоимость и, если мы договоримся, я внесу предоплату. По окончании доплата(можно в 3 этапа) и отзыв напишу на высшем уровне.

Пожалуйста, не тратьте свое и мое время на "глупые вопросы" пишите в письме только то, что от Вас просят для начала работы.

Webmoney, карта "ПриватБанка"

Контакты: [email protected]