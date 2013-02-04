Приветствую! Нужно настроить и внедрить на ГОТОВЫЙ РАБОЧИЙ сайт возможность оплаты КАРТОЙ от PayPal без регистрации в системе пейпал и не зависимо от наличия кошелька! Вариант выполнения может быть разный, как автоматическое перенаправление на ввод ...