Приветствую! Нужно настроить и внедрить на ГОТОВЫЙ РАБОЧИЙ сайт возможность оплаты КАРТОЙ от PayPal без регистрации в системе пейпал и не зависимо от наличия кошелька! Вариант выполнения может быть разный, как автоматическое перенаправление на ввод ...
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- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Требуется сделать обложку для группы ВК магазина открыток + несколько иконок для простенького меню. Картинка не пример работы, а показатель какое будет меню. С обложкой, думаю, все и так понятно. Картинка для обложки должна ...Иконки и Пиксель-арт17 заявокЗакрыт6 лет назад
- $20
Прикрепленное изображение нужно сделать с качественным дизайном. Смена расположения возможна, зависит от фантазии. Задача шапки показывать что это сеть магазинов и названия сайтов+контакты (т.е то что на картинке справа). Аудитория - девушки/женщины. Изображение ...Баннеры10 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется перерисовать 6 картинок жвачки "Love is...". Прикрепил пример. Если Вы настроены начать работу, присылайте 6 картинок (таких как на примере), пишите что готовы хоть сейчас начинать работу, озвучивайте ...Иллюстрации и Рисунки7 заявокЗакрыт12 лет назад