jovaniTO

Антон jovaniTO

 
36 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
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  • Оплата картой от PayPal на сайт

    Приветствую! Нужно настроить и внедрить на ГОТОВЫЙ РАБОЧИЙ сайт возможность оплаты КАРТОЙ от PayPal без регистрации в системе пейпал и не зависимо от наличия кошелька! Вариант выполнения может быть разный, как автоматическое перенаправление на ввод ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Оформление группы Вконтакте

    Требуется сделать обложку для группы ВК магазина открыток + несколько иконок для простенького меню. Картинка не пример работы, а показатель какое будет меню. С обложкой, думаю, все и так понятно. Картинка для обложки должна ...

    Иконки и Пиксель-арт17 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Обложка для группы в ВК редактировать

    $20

    Прикрепленное изображение нужно сделать с качественным дизайном. Смена расположения возможна, зависит от фантазии. Задача шапки показывать что это сеть магазинов и названия сайтов+контакты (т.е то что на картинке справа). Аудитория - девушки/женщины. Изображение ...

    Баннеры10 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Перерисовать 6 черно-белых картинок "Love is..."

    Требуется перерисовать 6 картинок жвачки "Love is...". Прикрепил пример. Если Вы настроены начать работу, присылайте 6 картинок (таких как на примере), пишите что готовы хоть сейчас начинать работу, озвучивайте ...

    Иллюстрации и Рисунки7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад