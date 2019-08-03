Наша компания занимается ремонтом приводов, панелей операторов и т.д. промышленного назначения. На данный момент нам необходимо создать 8шт. иконок для листовки ремонта панелей оператора. Предпочитаемый цвет - черный или синий.
Оформление группы Вконтакте
Требуется сделать обложку для группы ВК магазина открыток + несколько иконок для простенького меню. Картинка не пример работы, а показатель какое будет меню. С обложкой, думаю, все и так понятно.
Картинка для обложки должна быть качественная, не на скорую руку. Хочу получить несколько черновых вариантов, затем буду направлять. Аудитория женщины,девушки - картинка должна быть легкой, нежной, уютной. Справится ли исполнитель с поставленной задачей и стилем, определю по портфолио. Текстовую информацию предоставлю. Цену пишите чтоб подойти к работе ответственно, минимальная цена чтоб получить заказ не интересует, но и палку не перегибайте.
Если справитесь на отлично, буду заказывать и картинки для хтмл рассылки покупателям.
Заявки фрилансеров
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