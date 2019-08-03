Оформление группы Вконтакте

Требуется сделать обложку для группы ВК магазина открыток + несколько иконок для простенького меню. Картинка не пример работы, а показатель какое будет меню. С обложкой, думаю, все и так понятно.

Картинка для обложки должна быть качественная, не на скорую руку. Хочу получить несколько черновых вариантов, затем буду направлять. Аудитория женщины,девушки - картинка должна быть легкой, нежной, уютной. Справится ли исполнитель с поставленной задачей и стилем, определю по портфолио. Текстовую информацию предоставлю. Цену пишите чтоб подойти к работе ответственно, минимальная цена чтоб получить заказ не интересует, но и палку не перегибайте.

Если справитесь на отлично, буду заказывать и картинки для хтмл рассылки покупателям.