Простенькая реклама на стекло магазина

$10
Иллюстрации и РисункиЗавершен8 заявок274 просмотра
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2 полоски 99х240 см и 89х240 см - надо раскидать рисунки и добавить текст - работы на 20-30 минут

ТЗ и материалы в приложении

11 лет назад
pauto1
46 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Draft_Matic
Сергей 
51 годУкраина
16 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад
$10
1 день
Рекомендую - быстро и качественно выполнил задание
Приятно было совместно поработать.