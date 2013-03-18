Простенькая реклама на стекло магазина

Срочно необходима помощь в составлении интересного HD арт-коллажа (мин 6000 пикселей) для 15-20 кв. м. фотопечати на 4 строенных шкафах купе. Собственно описал задачу здесь (cv. всю ветку - она короткая): http://forum.homeideas.ru/thread21229.html. Могу добавить, что ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
2 полоски 99х240 см и 89х240 см - надо раскидать рисунки и добавить текст - работы на 20-30 минут
ТЗ и материалы в приложении
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