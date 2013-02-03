Нарисовать небольшой комикс

Иллюстрации и РисункиЗакрыт9 заявок263 просмотра
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На 15-20 картинок.

По заданному сюжету и тексту.

2-4 цвета. В минмалистической манере.

Стиль примерно такой как в аттаче.

Указывайте сроки и стоимость.

В предложении ссылки на подобные работы (свои).

11 лет назад
77work
41 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад