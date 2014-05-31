Несколько картинок для верхней части сайта

Иллюстрации и РисункиЗавершен3 заявки293 просмотра
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Нужно сделать несколько картинок в вурхнюю часть сайта. Типа таких: http://www.akvahold.ru/shop/septiki/otzyvy_o_septikakh/ http://gnb-sbs.ru/.

Темы: септики (информация http://septiks.com/content/view/16/36/), жироуловители (информация http://septiks.com/content/view/16/36/). Если все получится, будут еще темы (много).

Мне не нужна 3Д модель или супер-пупер схема. Нужна картинка, на которую будет приятно посмотреть, даже если она не отражает всей сути раздела сайта. Фон, по септикам вероятно пейзаж с домом, и туда вписать некоторое оборудование (септики). Можно сделать в разрезе.

По жироуловителя немного другое. Они обычно устанавливаются в помещении, под мойку...

Рассмотрю Ваши предложения.

PS в приложенном файле один из вариантов - мне не нравится.

11 лет назад
yeisk
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Big_O_o
Андрей 
48 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$35
2 дня
все понравилось
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