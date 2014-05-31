Несколько картинок для верхней части сайта

есть небольшая логическая игра на броузерах – 7-10 объектов в fla, нужно перерисовать графику
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать несколько картинок в вурхнюю часть сайта. Типа таких: http://www.akvahold.ru/shop/septiki/otzyvy_o_septikakh/ http://gnb-sbs.ru/.
Темы: септики (информация http://septiks.com/content/view/16/36/), жироуловители (информация http://septiks.com/content/view/16/36/). Если все получится, будут еще темы (много).
Мне не нужна 3Д модель или супер-пупер схема. Нужна картинка, на которую будет приятно посмотреть, даже если она не отражает всей сути раздела сайта. Фон, по септикам вероятно пейзаж с домом, и туда вписать некоторое оборудование (септики). Можно сделать в разрезе.
По жироуловителя немного другое. Они обычно устанавливаются в помещении, под мойку...
Рассмотрю Ваши предложения.
PS в приложенном файле один из вариантов - мне не нравится.
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