Несколько картинок для верхней части сайта

Нужно сделать несколько картинок в вурхнюю часть сайта. Типа таких: http://www.akvahold.ru/shop/septiki/otzyvy_o_septikakh/ http://gnb-sbs.ru/.

Темы: септики (информация http://septiks.com/content/view/16/36/), жироуловители (информация http://septiks.com/content/view/16/36/). Если все получится, будут еще темы (много).

Мне не нужна 3Д модель или супер-пупер схема. Нужна картинка, на которую будет приятно посмотреть, даже если она не отражает всей сути раздела сайта. Фон, по септикам вероятно пейзаж с домом, и туда вписать некоторое оборудование (септики). Можно сделать в разрезе.

По жироуловителя немного другое. Они обычно устанавливаются в помещении, под мойку...

Рассмотрю Ваши предложения.

PS в приложенном файле один из вариантов - мне не нравится.