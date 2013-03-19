Иллюстрации сюжетов, векторные или растровые

Уважаемые иллюстраторы!

У меня есть несколько сюжетов (8–10) по которым нужно нарисовать иллюстрации. Это должно выглядить ярко, весело и с юмором. В каждом сюжете присутвствуют персонажи (люди). Не допускается никаких клипартов и макетов из старых работ.

Оплата будет производится по факту рисования каждой иллюстрации. Сроки на первых 3 работы примерно 2–3 недели, остальные работы можно делать в течении 1–2 месяцев.

Работа строится из нескольких этапов.

1. Я присылаю описание сюжета и возможно даже некий эскиз (хотя не факт)

2. Вы делаете быстрый набросок как угодно, но чтоб мне было видно и понятно идею.

3. Если эскиз устраивает, делаем уже чистовую работу ввекторе или растровую. Если эскиз не понятен, рисуем его еще раз.

Более подробное описание, обсуждение гонорара, примеры работ и тех. параметры я вышлю на мэйл уже непосредственно конкретным претендентам на эту работу основываясь на ваше портфолио.

Спасибо за внимание!