Иллюстрации сюжетов, векторные или растровые

Иллюстрации и РисункиЗавершен17 заявок249 просмотров
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Уважаемые иллюстраторы!

У меня есть несколько сюжетов (8–10) по которым нужно нарисовать иллюстрации. Это должно выглядить ярко, весело и с юмором. В каждом сюжете присутвствуют персонажи (люди). Не допускается никаких клипартов и макетов из старых работ.

Оплата будет производится по факту рисования каждой иллюстрации. Сроки на первых 3 работы примерно 2–3 недели, остальные работы можно делать в течении 1–2 месяцев.

Работа строится из нескольких этапов.

1. Я присылаю описание сюжета и возможно даже некий эскиз (хотя не факт)

2. Вы делаете быстрый набросок как угодно, но чтоб мне было видно и понятно идею.

3. Если эскиз устраивает, делаем уже чистовую работу ввекторе или растровую. Если эскиз не понятен, рисуем его еще раз.

Более подробное описание, обсуждение гонорара, примеры работ и тех. параметры я вышлю на мэйл уже непосредственно конкретным претендентам на эту работу основываясь на ваше портфолио.

Спасибо за внимание!

11 лет назад
maratkey
53 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
5 отзывов
Выбранный исполнитель
Darya_Romanova
Романова 
35 летШвейцария
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
11 лет назад
$480
13 дней
Дарья замечательный художник-иллюстратор, который любит рисовать, а не работает для отмашки. Это очень важно, когда к заданию подходят со всей душой. Прекрасное чувство цвета и очень скрупулёзное отношение к мелким деталям. Проект выполнен раньше срока и на отлично! Спасибо Дарья обязательно буду обращаться еще.
Мы работали над серией иллюстраций. Задание было точным и Константин был всегда открыт к новым идеям и предложениям, что меня несказанно порадовало. Быстрая обратная связь существенно сэкономила время на работу. Оплата вовремя. Всё отлично. Рекомендую ! С ув., Дарья
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