Обрисовать в векторе маленький рисунок

Иллюстрации и РисункиЗавершен6 заявок142 просмотра
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нужно отрисовать картинку кувшина с водой и букву М

работа очень простая

Вообщем как на картинке оно есть так и обрисовать в векторе ровненько.

Шрифт буквы М - Aquarelle

1. отрисовываете

2. показываете в JPG в размере побольше (можете с водяным знаком)

3. оплачиваю

4. скидываете EPS файл

11 лет назад
Sh1mm15x
Андрей 
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
MoonCatDesign
Шамов 
42 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$3
1 день
Александр сделал все буквально за пол часа. Даже никаких поправок не нужно было, отрисовывать реально умеет. Спасибо что так быстро и четко :)
Отличный заказчик. Рекомендую к сотрудничеству.
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