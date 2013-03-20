Отрисовка чертежей-иллюстраций по тех заданию

$150
Иллюстрации и РисункиЗавершен1 заявка141 просмотр
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9 иллюстраций по стилю от блупринта до чертежа, выполненные по тех заданию

11 лет назад
nemoss
53 годаАзербайджан
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
MasterXL
55 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
17 дней назад
11 лет назад
$150
7 дней
Работали по проекту,талантливый исполнитель, будем продолжать сотрудничество
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