Изображения для слайдера на сайте

$30
Иллюстрации и РисункиЗавершен16 заявок218 просмотров
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Необходимо подготовить 3 красочные изображения для слайдера на главной странице интернет-магазина.

Тематика магазина - женские аксессуары.

Размеры изображений - 930*260. Примерное содержание изображений - товар либо несколько товаров из магазина и надпись плана "Новая коллекция ко дню Святого Валентина" и т.п.

Фото подходящих товаров и точные тексты будут предоставлены.

Желательно сделать сегодня же.

11 лет назад
veb
41 годУкраина
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад
Выбранный исполнитель
MoonCatDesign
Шамов 
42 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$20
1 день
Очень довольна сотрудничеством. Приятно работать с профессионалом. Спасибо за оперативную работу!
Виктория отличный заказчик. Очень четко и скрупулезно формулирует задачу и точно формулирует, чего хочет. С удовольствием продолжу сотрудничество.
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