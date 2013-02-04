Художники для Hidden Object проектов

Уважаемые иллюстраторы! У меня есть несколько сюжетов (8–10) по которым нужно нарисовать иллюстрации. Это должно выглядить ярко, весело и с юмором. В каждом сюжете присутвствуют персонажи (люди). Не допускается никаких клипартов и макетов из старых работ. Оплата ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуются художники по фонам/крупным планам/ХО сценам для ряда игровых проектов в стиле Hidden Object.
Требования: опыт работы в казуальных играх и наличие портфолио или способность рисовать подобный арт (в таком случае необходимо выполнить тест).
Внимание: в основном работа выполняется с помощью коллажа и его последующей обработки, это НЕ 3д.
Требуемое качество - см. такие игры, как:
http://www.bigfishgames.com/download-games/18142/grim-facade-sinister-obsession-ce/index.html
http://www.bigfishgames.com/download-games/11041/maestro-music-of-death-collectors-edition/index.html
http://www.bigfishgames.com/download-games/19739/haunted-halls-revenge-of-doctor-blackmore/index.html
Форма работы: полный рабочий день в офисе в г. Киеве или удаленно, при условии, что сможете уделять нашим проектам 30 и более часов в неделю.
Оплата: сдельная за каждую работу или зарплата к-я зависит от качества и продуктивности работы.
Ждем Ваши резюме на [email protected] - так я отвечу наиболее быстро.
- Похожие заказы
- Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $25
Иконки должны быть как указано в приложении в 2х состояниях - активном и пассивном. По стилю иконки также должны соответствовать действующим иконкам. Перечень необходимых иконок: 1. Кабельное/спутниковое ТВ 2. Утюг 3. Микроволновая печь 4. Холодильник 5. ЧайникЗавершен11 лет назад
нужно отрисовать картинку кувшина с водой и букву М работа очень простая Вообщем как на картинке оно есть так и обрисовать в векторе ровненько. Шрифт буквы М - Aquarelle 1. отрисовываете 2. показываете в JPG в размере побольше (можете с ...Завершен11 лет назад
- $30
Необходимо подготовить 3 красочные изображения для слайдера на главной странице интернет-магазина. Тематика магазина - женские аксессуары. Размеры изображений - 930*260. Примерное содержание изображений - товар либо несколько товаров из магазина и надпись плана "Новая коллекция ко дню ...Завершен11 лет назад
Хочу сделать подарок своей девушке, нужно нарисовать ее портрет с ее фоток, не хочется ничего сложного и дорогого, может лучше если он будет черно-белый, требование чтобы было максимально похоже на нее и красиво, фото во ...Завершен11 лет назад
Нужно сделать несколько картинок в вурхнюю часть сайта. Типа таких: http://www.akvahold.ru/shop/septiki/otzyvy_o_septikakh/ http://gnb-sbs.ru/. Темы: септики (информация http://septiks.com/content/view/16/36/), жироуловители (информация http://septiks.com/content/view/16/36/). Если все получится, будут еще темы (много). Мне не нужна 3Д модель или супер-пупер схема. Нужна картинка, на ...Завершен11 лет назад
- $200
есть небольшая логическая игра на броузерах – 7-10 объектов в fla, нужно перерисовать графикуИллюстрации и Рисунки5 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется перерисовать 6 картинок жвачки "Love is...". Прикрепил пример. Если Вы настроены начать работу, присылайте 6 картинок (таких как на примере), пишите что готовы хоть сейчас начинать работу, озвучивайте стоимость и, если мы договоримся, я внесу предоплату. ...Иллюстрации и Рисунки7 заявокЗакрыт11 лет назад
На 15-20 картинок. По заданному сюжету и тексту. 2-4 цвета. В минмалистической манере. Стиль примерно такой как в аттаче. Указывайте сроки и стоимость. В предложении ссылки на подобные работы (свои).Иллюстрации и Рисунки9 заявокЗакрыт11 лет назад