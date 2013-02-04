Художники для Hidden Object проектов

Требуются художники по фонам/крупным планам/ХО сценам для ряда игровых проектов в стиле Hidden Object.

Требования: опыт работы в казуальных играх и наличие портфолио или способность рисовать подобный арт (в таком случае необходимо выполнить тест).

Внимание: в основном работа выполняется с помощью коллажа и его последующей обработки, это НЕ 3д.

Требуемое качество - см. такие игры, как:

http://www.bigfishgames.com/download-games/18142/grim-facade-sinister-obsession-ce/index.html

http://www.bigfishgames.com/download-games/11041/maestro-music-of-death-collectors-edition/index.html

http://www.bigfishgames.com/download-games/19739/haunted-halls-revenge-of-doctor-blackmore/index.html

Форма работы: полный рабочий день в офисе в г. Киеве или удаленно, при условии, что сможете уделять нашим проектам 30 и более часов в неделю.

Оплата: сдельная за каждую работу или зарплата к-я зависит от качества и продуктивности работы.

Ждем Ваши резюме на [email protected] - так я отвечу наиболее быстро.