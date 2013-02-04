Проект в стиле инфографики

Имеется почти готовая к печати книга, в которой нужно заново отрисовать четыре иллюстрации. http://issuu.com/olegweedy/docs/book-2010/25 http://issuu.com/olegweedy/docs/book-2010/41 http://issuu.com/olegweedy/docs/book-2010/47 http://issuu.com/olegweedy/docs/post/109 Задача: сюжет тот же, но подача лучше и подетальней, чтоб картинку можно было рассматривать. Примеры и стиля и детализации: http://issuu.com/olegweedy/docs/book-2010/15 Также нужна обложка - сюжет ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется графическая прорисовка картинки согласно сценария. Всего надо сделать две работы на общественную и коммерческую организации.
в приложении пример работы. + - допустимы отклонения.
тз вышлю потенциальному исполнителю.
жду ваши предложения по цене и срокам.
с уважением и надеждой на дальнейшее сотрудничество.
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