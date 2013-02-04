4 иллюстрации в конопляную энциклопедию

Имеется почти готовая к печати книга, в которой нужно заново отрисовать четыре иллюстрации.

http://issuu.com/olegweedy/docs/book-2010/25

http://issuu.com/olegweedy/docs/book-2010/41

http://issuu.com/olegweedy/docs/book-2010/47

http://issuu.com/olegweedy/docs/post/109

Задача: сюжет тот же, но подача лучше и подетальней, чтоб картинку можно было рассматривать.

Примеры и стиля и детализации:

http://issuu.com/olegweedy/docs/book-2010/15

Также нужна обложка - сюжет произвольный, но чтоб ясно было о чём книга, крупно слово "конопляная" - и как то русской тематики туда подмешать.

Бюджет картинок - этак по 50 долларов штука, обложка дороже.

Сроки - три недели максимум, размеры картинки 158х220 мм

Просьба писать только тем, кому по-настоящему интересно и есть навыки и время.

Поторюсь - нужно как по ссылкам вверху, но намного лучше, 30 дней