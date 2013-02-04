Косово: Карта + 5 иконок + всплывающее окошко

Здравствуйте! Есть задание по сайту Косово.

Нужно реализовать карту с объектами - храмами

На карте должны быть граница Косово и прилегающих государств. А так же основные города и реки. Без холмов. Раскраска карты - под фон сайта

http://barrellab.ru/fond

Касательно объектов:

1) Девич

2) Святые Архангелы

3) Печка Патриаршая

4) Высоки Дечани

5) Грачаница

Они должны быть нарисованы на карте в виде силуэтов (линии).

Когда мы наводим мышкой на объект, то должна появляться рамка с "заголовком" "год основания" и ссылка на подробнее.

Где уже будет статья под храм

Касательно общего вида карты - http://www.i-g-t.org/wp-content/uploads/2011/07/kosovo.gif

Но нужен размер в 2 раза больше.

Верстку мы сделаем сами. Следовательно нужно

5 храмов-иконок. Карта и Всплывающее окошко под иконки.