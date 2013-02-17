Разработка персонажа

# 1 — $ 145 # 2 — $ 20

Персонаж - Муха

Должна быть рисованная (можно 3D) будет встроена в дизайн сайта. При первом взгляде должна напоминать муху!

Характер: деловая, наглая (немного надменная), веселая, позитивная - должна привлекать своей неоднозначностью.

Слегка упитана, но не толстая. Одетая в майку, толстовку или куртку - одежда должна оригинально выглядеть (краски/стиль-молодежный). Головного убора не надо.

По цветам сложно сказать, но будет размещаться на светлом фоне (белый/светло-голубой, светлый-бежевый), так что должна на нем выделяться.

Победителю будет предложено нарисовать 7-8 подобных персонажей в разных позах. Поэтому учтите заранее, что персонаж в будущем будет сидеть, лежать, стоять, т.е. полноценные руки/ноги/лапки обязательны. Руки/лапки должны быть достаточно длинными, поскольку будет в будущем держать достаточно большие предметы для своего роста, но без фанатизма пожалуйста.

Для консультаций в личку или аську. Ждем креативных решений и яркого персонажа по своему характеру и внешнему виду.