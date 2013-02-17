Разработка персонажа

Нужно нарисовать сторибоард (несколько иллюстраций) для анимации во Flash. Сценарий и стиль можно посмотреть тут : http://download.alesko.eu/vesna.doc Жду от ВАС конкретных предложений по ценам и срокам, и обязательно в предложении примеры из портфолио, подходящие для данной работы, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Персонаж - Муха
Должна быть рисованная (можно 3D) будет встроена в дизайн сайта. При первом взгляде должна напоминать муху!
Характер: деловая, наглая (немного надменная), веселая, позитивная - должна привлекать своей неоднозначностью.
Слегка упитана, но не толстая. Одетая в майку, толстовку или куртку - одежда должна оригинально выглядеть (краски/стиль-молодежный). Головного убора не надо.
По цветам сложно сказать, но будет размещаться на светлом фоне (белый/светло-голубой, светлый-бежевый), так что должна на нем выделяться.
Победителю будет предложено нарисовать 7-8 подобных персонажей в разных позах. Поэтому учтите заранее, что персонаж в будущем будет сидеть, лежать, стоять, т.е. полноценные руки/ноги/лапки обязательны. Руки/лапки должны быть достаточно длинными, поскольку будет в будущем держать достаточно большие предметы для своего роста, но без фанатизма пожалуйста.
Для консультаций в личку или аську. Ждем креативных решений и яркого персонажа по своему характеру и внешнему виду.
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