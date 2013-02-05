Раскадровка для анимации

Нужно нарисовать сторибоард (несколько иллюстраций) для анимации во Flash. Сценарий и стиль можно посмотреть тут :

http://download.alesko.eu/vesna.doc

Жду от ВАС конкретных предложений по ценам и срокам, и обязательно в предложении примеры из портфолио, подходящие для данной работы, чтобы не рыскать по нему в поисках того что надо,

Предложения без цен и примеров работ, типа «могу помочь, обращайтесь» будут безжалостно удаляться как некорректные.