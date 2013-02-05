Картинки для приложения для смартфонов

Нужно отрисовать картинки, ассоциирующиеся со словами муж, дочь, сын, жена, внук, внучка, подруга, друг, врач, зять, сноха. В общей сложности 20 картинок, по две для каждого слова: одна - в "женском", романтично-сентиментальном стиле, другая - в "мужском". Простые и четкие линии, минимальный вес. Цвета во всей коллекции - единые, равно как и стилистика. Для экранов с разрешением 800*480 (векторная графика, формат psd).

Простые и четкие линии, минимальный вес. Цвета во всей коллекции - единые, равно как и стилистика. Пример (только пример, буду рад, если предложите что-то более интересное) - во вложении. Минимальный вес - критический параметр, приложение - для простеньких смартфонов со слабыми ресурсами. Картинки должны хорошо смотреться на маленьких экранах со слабым разрешением.