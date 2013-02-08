Нарисовать дизайн

Привет. Есть продающая статья на англ. языке. К ней нужны соответствующие яркие, красочные, говорящие илюстрации, очень хорошо, если на картинках (к примеру) будут люди, с какой-то эмоцией. Не важно нарисуете ли вы их, скачаете, скомпонуете или ...