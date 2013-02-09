Рисунок

$10
Иллюстрации и РисункиЗавершен6 заявок251 просмотр
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Требуется рисунок по изображению творчества. Если проект выполните успешно, в дальнейшем заинтересованны в долгом сотрудничестве: создание рисунков для художественной литературы, в т.ч. рисунков обложек.

11 лет назад
ramsec1
Руслан 
48 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
naayki
31 годРоссия
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
11 лет назад
$34
2 дня
Я обсуждал детали рисунка весь день с разными художниками, все они очень долго не могли понять, как изобразить Творчество. Флора сразу прислала мне набросок, который меня устроил. Потом за несколько часов все доделала, придала красками удачную цветовую гамму. Вообщем, вполне удачный получился рисунок. Я доволен. Девочка по настоящему талантлива. Молодец! Буду и дальше с ней работать. Рекомендую!
Отличный заказчик, приятное сотрудничество! задача была поставлена четко, ТЗ понятное, что в итоге привело к хорошему результату. оплата своевременная. рекомендую к сотрудничеству!
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