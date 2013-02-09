Я обсуждал детали рисунка весь день с разными художниками, все они очень долго не могли понять, как изобразить Творчество. Флора сразу прислала мне набросок, который меня устроил. Потом за несколько часов все доделала, придала красками удачную цветовую гамму. Вообщем, вполне удачный получился рисунок. Я доволен. Девочка по настоящему талантлива. Молодец! Буду и дальше с ней работать. Рекомендую!