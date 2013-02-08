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Иллюстрации и РисункиЗавершен8 заявок250 просмотров
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1.Слились буквы Концертный зал имени Чайковского (сделать без тени)

2. ЭЛЬМИРА КАЛЛИМУЛЛИНА под ней написать

ЭДВАРД ХАЧАРЯН

11 лет назад
katerina_metko
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
Выбранный исполнитель
Profi2012
Иван 
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$5
1 день
Спасибо, очень выручили)
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