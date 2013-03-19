Порядок работы:
• ТЗ.
• предоплата.
• я создаю 1-3 различных концепций на выбор.
• вы выбираете понравившийся, вносим (по необходимости) поправки.
• платите, и я скидываю исходники в нужных форматах.
http://www.weblancer.net/contests/369798.html
http://www.weblancer.net/contests/371141.html
http://www.weblancer.net/contests/428378.html
http://www.weblancer.net/contests/373591.html
http://www.weblancer.net/contests/435334.html
http://www.weblancer.net/contests/441493.html
http://www.weblancer.net/contests/485593.html
http://www.weblancer.net/contests/463281.html
http://www.weblancer.net/contests/463959.html
Портфолио
- Без названия124 просмотра
- Без названия136 просмотров
- Без названия126 просмотров
- Штендер132 просмотра
- Вывеска ларек121 просмотр
- Без названия157 просмотров
- Без названия147 просмотров
- Без названия136 просмотров
- Без названия132 просмотра
- Без названия114 просмотров
- Без названия108 просмотров
- Без названия216 просмотров
Отзывы заказчиков
$80
10 баллов
9 лет назад
Очень хорошая работа. Рекомендую !
Ответный отзыв
Хороший заказчик! Надеюсь на продолжительное сотрудничество. Очень рекомендую
$10
10 баллов
10 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$20
10 баллов
11 лет назад
Все четко. Быстро. Так как хотелось заказчику.
$10
10 баллов
11 лет назад
Спасибо,очень хороший исполнитель. ответственный, и качество на Высоте!
Ответный отзыв
Оплата своевременна, хороший заказчик, советую!
$65
10 баллов
11 лет назад
Спасибо за логотип. Все замечания по правкам были выполнены молниеносно. Всегда на связи.
Ответный отзыв
Спасибо за победу! все вовремя оплачено. обращайтесь)
Логотипы и Знаки
18 отзывов
от $30
от 1 дня
нет рейтинга
Верстка полиграфии
9 отзывов
от $20
от 1 дня
нет рейтинга
Фирменный стиль
3 отзыва
от $30
от 2 дней
нет рейтинга
Дизайн продукции
1 отзыв
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
Наружная реклама
1 отзыв
от $10
от 1 дня
нет рейтинга