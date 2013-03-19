Profi2012

Иван Profi2012

 
37 летУкраина/Краматорск
11 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад

Порядок работы:

• ТЗ.

• предоплата.

• я создаю 1-3 различных концепций на выбор.

• вы выбираете понравившийся, вносим (по необходимости) поправки.

• платите, и я скидываю исходники в нужных форматах.

http://www.weblancer.net/contests/369798.html

http://www.weblancer.net/contests/371141.html

http://www.weblancer.net/contests/428378.html

http://www.weblancer.net/contests/373591.html

http://www.weblancer.net/contests/435334.html

http://www.weblancer.net/contests/441493.html

http://www.weblancer.net/contests/485593.html

http://www.weblancer.net/contests/463281.html

http://www.weblancer.net/contests/463959.html

http://www.weblancer.net/contests/485593.html

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Отзывы заказчиков
vlad-lrs
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$80
10 баллов
9 лет назад
Логотип для финансового сайта - стратегия форекс
Очень хорошая работа. Рекомендую !
Хороший заказчик! Надеюсь на продолжительное сотрудничество. Очень рекомендую
Ответный отзыв
Marginal
Артем 
37 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Изменения в готовом логотипе
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Deyneko_7
Евгений 
50 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
год назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Баннер для печати
Все четко. Быстро. Так как хотелось заказчику.
katerina_metko
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Открытки
Спасибо,очень хороший исполнитель. ответственный, и качество на Высоте!
Оплата своевременна, хороший заказчик, советую!
Ответный отзыв
roksis
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$65
10 баллов
11 лет назад
Разработка логотипа
Спасибо за логотип. Все замечания по правкам были выполнены молниеносно. Всегда на связи.
Спасибо за победу! все вовремя оплачено. обращайтесь)
Ответный отзыв
Логотипы и Знаки
18 отзывов
от $30
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от $20
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