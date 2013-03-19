Нужно переделать дизайн четырехсторонней открытки. Фото и текст выбранному исполнителю. Срок: 1 день. Бюджет 20$.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо придумать 2 открытки на 23 фев. и 8 марта
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