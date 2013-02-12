Тех задание: флаер размером 7х15, по краям должен быть отступ по 2мм (для обрезки) На лицевой стороне должен быть размещен логотип На лицевой стороне слова VIP приглашение На обороте Уважаемый(-ая) _________, мы имеем честь пригласить Вас на всероссийский ...