Открытка

$20
Верстка полиграфииЗавершен12 заявок193 просмотра
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Нужно переделать дизайн четырехсторонней открытки. Фото и текст выбранному исполнителю. Срок: 1 день. Бюджет 20$.

11 лет назад
cmyker
Олег 
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
119 отзывов(-1)
Выбранный исполнитель
marooned
Ирина 
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
11 лет назад
$10
1 день
Отличная работа. Все пожелания были учтены. Понравилась доброжелательность и отзывчивость. Рекомендую!
Отличный заказчик, оплата вовремя, приятный в общении человек, все на уровне.
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