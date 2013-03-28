Тех задание: флаер размером 7х15, по краям должен быть отступ по 2мм (для обрезки)

На лицевой стороне должен быть размещен логотип

На лицевой стороне слова VIP приглашение

На обороте Уважаемый(-ая) _________, мы имеем честь пригласить Вас на всероссийский конкурс красоты среди казахстанских студенток Маскеу коктемы 2013, который состоится по адресу: _____

Дата: 16 марта 17:00

Прикрепляю плохой пример того что мы пытались сделать сами.(Лого так же прикрепил в архиве)

Бюджет 35у.е.